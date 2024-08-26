المؤسس عثمان| أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 بهذا الموعد

مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التي أثارت جدلاً كبيرًا في الفترة القليلة الماضية، وعقب عرضه لـ 5 مواسم بإضافات من الإثارة والتشويق، فضلاً عن أن المسلسل استطاع من جذب ملايين المتابعين حول العالم، ليكون من أبرز المسلسلات مشاهدة، وعليه سنتعرف معًا على الموعد المتوقع لإذاعة أولى حلقات الموسم السادس.

إذاعة أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان

نشرت الصفحات المروجة لمسلسل قيامة عثمان، أنباء جديدة حول الموسم الجديدة، تضمن محاصرة السيد عثمان لمدينة البورصة، والتخطيط لها للقيام بفتحها، مع إضافة ممثلين جدد وتغير في السيناريو، فضلاً عن أن المسلسل من المتوقع أن يتم عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل، مع نشر إعلانات ترويجيه للموسم الجديد، وكذلك إعلانات عن أولى حلقات قيامة عثمان، بحيث يتمكن الجميع من مشاهدة كافة حلقات المسلسل في موسمه الجديد.

نزل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

وحتى تُشاهد كل ما هو جديد حول مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، عبر استقبال قنا الفجر الجزائرية، كما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية فهو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 12034.

إضافة إلى أن استقطاب قناة الفجر الجزائرية يكون أفقي.

حتى أن معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

تردد قناة atv التركية

ومسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، سيتم عرضه على قناة atv التركية، كما يلي:-