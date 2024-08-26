تُودع الـ 100 و70 جنيه.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو في المزرعة وللمستهلك

البحث قائم الآن عن بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، وذلك من أجل التعرف على سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، خصوصًا بعد انخفاض الأسعار، حيث ودع سعر الكيلو 70 جنيه، بل ودع سعر 100 جنيه الذي وصل إليه في شهر يوليو المنصرم، ونوضح لكم سعر الدواجن وثمن كرتونة البيض الأحمر والأبيض، فتابعوا معنا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الدواجن تشهد الفترة الحالية تراجع واضحًا في الأسعار، حيث بالمقارنة مع الأسعار في شهر يوليو المنصرم، فقد نزل الكيلو الواحد مبلغ تخطى 30 جنيه مصري، حيث كان قد وصل السعر إلى 108 جنيه داخل أرض المزرعة، أما اليوم فالسعر داخل المزرعة وصل إلى 65 جنيه مصري، وحسب ما وضحته بورصة الدواجن، فإن الأسعار اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الفراخ البيضاء داخل أرض المزرعة اليوم من 64 إلى 65 جنيه مصري، بحيث يصل إلى المستهلك بسعر 69 جنيه مصري وفي بعض المناطق قد يزيد ليصل إلى 80 حسب المنطقة نفسها.

سعر البلدي ما بين 125 إلى 140 جنيه للمستهلك.

الدواجن الساسو سجل الكيلو منها اليوم من 90 حتى 115 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الأوراك بدأ من 74 جنيه مصري ووصل عند مبلغ 90 جنيه مصري.

أسعار البانيه اليوم تتراوح من 160 إلى 190 جنيه للكيلو وفقًا للمنطقة.

سعر كرتونة البيض وصل عند مبلغ 170 جنيه مصري.

تراجع أسعار الفراخ الفترة الأخيرة

وضحنا لكم سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم وكذلك البلدي والساسو، وفيما يخص الأسعار فحسب ما وضحته شعبة الدواجن داخل الغرفة التجارية، فإن الأسعار انخفضت الفترة الماضية بنسبة 10%، وذلك بالمارنة مع الأسعار الشهر الماضي، بينما بالمقارنة مع الأسعار في شهر رمضان فإن الأسعار انخفضت بنسبة 35%.