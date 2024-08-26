تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات وتابع أقوى أفلام الكرتون بإشارة قوية 

يمكنك الآن إسعاد أطفالك من خلال تنزيل تردد قناة بطوط الجديد التي تقدم أروع أفلام الكرتون بجودة عالية وإشارة قوية حيث تعد القناة واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الممتعة التي تناسب جميع الأعمار.
تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات
بمجرد ضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك الاستمتاع بمحتوى القناة المميز بجودة HD وبدون أي تشويش كل ما عليك فعله هو ادخال التردد الآتي:
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 7/8
تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة : 11594.
- معدل ترميز القناة : 27500.
- معدل الاستقطاب : عمودي .
- معامل تصحيح الخطأ لقناة البطوط الجديدة: 5/6.
مميزات قناة بطوط
- تعتبر قناة بطوط واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي للأطفال حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تناسب جميع الفئات العمرية.
- تتميز القناة بعرض شخصيات كرتونية محبوبة من ديزني ووارنر براذرز وغيرها مما يجذب اهتمام الأطفال والعائلات على حد سواء.
- توفر قناة بطوط مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل عروض الرسوم المتحركة بالإضافة إلى محتوى ترفيهي إضافي مثل برامج المسابقات والألعاب التفاعلية هذا التنوع يعزز من قدرة القناة على تلبية اهتمامات واحتياجات الجمهور العربي.
- بفضل تواجدها الطويل في عالم البث التلفزيوني أصبحت قناة بطوط جزءا لا يتجزأ من ذكريات العديد من الأجيال العربية ولا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين حتى اليوم مما يجعلها وجهة مفضلة للترفيه والتسلية.