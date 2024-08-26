تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات وتابع أقوى أفلام الكرتون بإشارة قوية 

يمكنك الآن إسعاد أطفالك من خلال تنزيل تردد قناة بطوط الجديد التي تقدم أروع أفلام الكرتون بجودة عالية وإشارة قوية حيث تعد القناة واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الممتعة التي تناسب جميع الأعمار.

تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات

بمجرد ضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك الاستمتاع بمحتوى القناة المميز بجودة HD وبدون أي تشويش كل ما عليك فعله هو ادخال التردد الآتي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة : 11594.

معدل ترميز القناة : 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي .

معامل تصحيح الخطأ لقناة البطوط الجديدة: 5/6.

مميزات قناة بطوط