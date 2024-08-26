استعلم إلكترونيًا…..خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بواسطة موقع مظلتي

عملت وزارة الشئون الاجتماعية في العراق على حصر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويتم معرفة تلك الأسماء من خلال الموقع الإلكتروني مظلتي، حيث تقدم الحكومة المساعدة الاجتماعية للفقراء حتى يستطيعون مواكبة ما يحدث في الحياة الاقتصادية وما يطرأ عليها من ارتفاع ملحوظ في الأسعار والظروف القهرية الصعبة، ولذلك تجد أنه يتم التقديم في هذا الدعم من قبل الكثيرين في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لقد تم فرز أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية والتي أتاحت معرفة هذه الأسماء عن طريق مظلتي واتباع ما يأتي من خطوات المتمثلة على النحو الآتي:

يمكن التوجه أولاً إلى موقع مظلتي الإلكتروني هنا.

ثم يتم الضغط فوق خيار الحماية الاجتماعية.

ثم يقوم المواطن بتدوين البيانات اللازمة مثل الاسم وكذلك المحافظة ورقم هويته.

يتم بعدها عليه أن يحدد نوع الدعم المطلوب وهو الوجبة الأخيرة.

يقوم المواطن بالضغط فوق خيار الاستعلام.

وبذلك سوف تظهر له الأسماء كافة والتي من الممكن تحميلها على هاتفه.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

لقد قامت الحكومة العراقية بتحديد عدة شروط لابد من توافرها كافة حتى يتمكن المواطن من حصوله على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تحددت لتكون على متمثلة في الأتي: