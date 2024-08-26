شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي بالجزائر 2024 ورابط التقديم

مع استمرار التقديم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، التي تم من قبل وزارة الدفاع الجزائرية، في إطار أن يتقدم إليها جميع الكوادر البشرية الشابة، الراغبين في الحفاظ على أمن واستقرار بلادهم، بالإضافة إلى المزايا التي يتحصلون عليها والمتمثلة في الرواتب والحوافز، وغير ذلك من المميزات الأخرى، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التقديم في صفوف الجيش 2024

يمكن التقديم في صفوف الجيش الوطني داخل ولايات الجزائر، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الدفاع الرسمي.

مع إنشاء حساب جديد عبر الموقع.

ليتم الانتقال إلى صفحة “الجيش الوطني الشعبي”.

عندها ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

مع إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ليتم طباعة استمارة طلب التسجيل في الجيش الوطني.

شروط القبول في الجيش الوطني بالجزائر

وحددت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم القبول في الجيش الوطني داخل الجزائر، وفقًا للأتي:-