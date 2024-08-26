افضل هواتف 2024.. اليك سعر ومواصفات هاتف Oppo Find N3 بالدول العربية

هاتف Oppo Find N3 هو أحدث إضافة لسلسلة الهواتف الذكية الرائدة من أوبو، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الأنيق ليقدم تجربة استخدام لا مثيل لها، يتميز الهاتف بأداء قوي وكاميرات فائقة الجودة، بالإضافة إلى شاشة مذهلة تتيح عرض المحتوى بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة، بفضل الابتكارات الحديثة والميزات المتقدمة، يسعى Oppo Find N3 لتقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا الباحثين عن التفرد والتميز.

يأتي هاتف Oppo Find N3 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكم بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مما يضمن أداءً متميزًا. يتوفر الهاتف بإصدارين من حيث التخزين: الأول بذاكرة صلبة سعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، والثاني بذاكرة صلبة تصل إلى 1 تيرابايت مع نفس السعة من الذاكرة العشوائية.

يحتوي الهاتف على كاميرتين أماميتين، واحدة في الشاشة الداخلية والأخرى في الشاشة الخارجية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من كاميرا أساسية، كاميرا للزوم والبورتريه، وكاميرا للتصوير الواسع.

يتميز الهاتف بشاشتين: الشاشة الداخلية بحجم 7.82 إنش مع ثقب على يمين الشاشة، والشاشة الخارجية بحجم 6.31 بوصة، وتدعم معدل تحديث مرتفع وسطوع يصل إلى 2800 شمعة. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة أوبو الحديثة ColorOS 2.

البطارية بسعة 4805 مللي أمبير، وتدعم الشحن العكسي والشحن السريع بقوة 67 واط، مما يوفر أداءً طويلاً خلال اليوم. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري، ويأتي مع جراب مميز ضمن العلبة ليكمل شياكته. توفر السماعات تجربة صوتية رائعة، مما يضيف إلى جاذبية الجهاز.