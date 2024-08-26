استقبلها الآن.. نزل تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد  على جميع الاقمار الصناعية

إذا كنت من عشاق البرامج الترفيهية للأطفال يمكنك الآن استقبال تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد لتستمتع بأجمل الأغاني و البرامج المخصصة للأطفال حيث تقدم القناة محتوى مميز يهدف إلى تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والمبادئ السليمة من خلال مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الممتعة. القناة متاحة على مختلف الأقمار الصناعية مما يسهل على الجميع استقبالها في مختلف الدول.
تردد قناة طيور بيبي 2024 على القمر الصناعي نايل سات
ضبط القناة يمكنك إدخال الترددات المحدثة على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمحتوى غني يحقق التوازن بين الترفيه والتعليم للأطفال في بيئة آمنة.
- التردد : 11258
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة طيور بيبي 2024 على القمر الصناعي عرب سات
بمجرد إدخال هذه البيانات على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك تنزيل القناة والاستمتاع بمحتواها التعليمي والترفيهي للأطفال.
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات استقبال قناة طيور بيبي
بعد أن تم توضيح تردد القناة سنوضح في السطور السابقة نعرض لكم الآن كيفية استقبال طيور بيبي من خلال الرسيفر كل ماعليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية :
- أولا يجب أن يتم الضغط على زر موافق المتاح في كل أجهزة الريموت كونترول الخاص بك
- يتم بعد ذلك الضغط على زر الإعدادات.
- ثم يتم الذهاب إلى التركيب ثم التركيب الضغط على التركيب اليدوي.
- يتم بعد ذلك تحديد القمر الصناعي الذي تريد أن يتم استقبال القناة عليه.
- لابد أن يتم إضافة بيانات التردد بشكل صحيح وفي المكان المخصص.
- ثم يتم الضغط على زر البحث وبعدها يتم الضغط على حفظ القناة.