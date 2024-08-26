” هسه ظهرت ” أسماء المشمولين في نقل النفوس بالعراق 2024 .. ابحث عن اسمك في الوجبة الجديدة

يريد الكثير من المواطنين معرفة أسماء المشمولين في نقل النفوس في دولة العراق، لأن يوجد العديد من الأخبار التي يتم نشرها خلال تلك الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تم الإعلان عن أسماء المقبولين في نقل النفوس، ومن المعروف أن تلك الخدمة تعتبر من أهم الخدمات التي قامت الحكومة العراقية بتوفيرها للمواطنين الذين يكونوا من ذوي الدخل المحدود بهدف مساعدتهم على تخطي الظروف الاقتصادية والاجتماعية ولكي يستطيع أيضا تلبية احتياجاتهم الأساسية والفرعية خصوصًا بعد ارتفاع الأسعار.

خدمة نقل النفوس 2024

تم الإعلان من قبل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في دولة العراق عن أنها قامت بتوفير خدمة تقديم طلبات نقل النفوس إلكترونيا، ويستطيع جميع المواطنين العراقيين تغيير الأسماء والألقاب من خلال منصة حكومية قامت الوزارة بالإعلان عنها دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان لتطبيق تلك العملية، وتم توفير تلك الخدمة الإلكترونية في إطار جهود الوزارة المستمرة.

شروط التسجيل في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

يوجد الكثير من الشروط المتعلقة بنقل النفوس في الوجبة الجديدة، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط وهي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم في العراق. يجب أن يكون المتقدم لديه حسن سيرة وسلوك وخالي من ارتكاب القضايا التي تكون مخلة بالشرف. يجب ألا يكون المتقدم يمتلك عقارات تكون ذات قيمة عالية.

الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

يمكن لجميع الأشخاص المقدمين على نقل النفوس في الوجبة الجديدة الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: