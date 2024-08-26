1000000 دولااااار فى رصيدك …. اشترك الآن فى مسابقة الحلم وحقق أحلامك

شهدت مسابقة الحلم Dream نجاحا كبيرا من وقت عرضها على شاشة قناة Mbc ، وذلك يرجع إلى جوائزها الكبيرة، والتى تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكى، مما جعل العديد من المشاهدين يرغبون فى المشاركة فى مسابقة الحلم، يبحث المشاهدين عن كيفية الاشتراك فى المسابقة، ولذلك سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم وأرقام الهاتف المخصصة لكل دولة وأهم شروط المسابقة.

كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يتساءل الكثير من المشاهدين عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، لتحقيق حلمهم من الفوز بالجائزة الكبرى،ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اولا: إرسال رسالة إلى الرقم المخصص لبلدك بها كلمة حلم أو Dream.

ثانيا: يتم إدخال البيانات المطلوبة في الرسالة.

ثالثا: ستقوم إدارة البرنامج بإرسال مجموعة من الأسئلة إلى المشترك، ويجب عليه الرد عليها بدقة.

رابعا: متابعة البرنامج بانتظام لمعرفة نتائج الفائزين بالجائزة.

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

إدارة برنامج الحلم حددت بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للتسجيل في البرنامج، وتضمنت هذه الشروط ما يلي:

أن يكون عمر الشخص المشترك أكثر من 18 عام.

أن يكون مقيم فى احد الدول العربية.

يجب الموافقة على جميع البنود والشروط الخاصة بالبرنامج .

ألا يكون للمشترك علاقة قرابة بين أى احد من العاملين بالبرنامج.

أرقام الأشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

قامت إدارة برنامج مسابقة الحلم بتوفير أرقام للاشتراك مخصصة لكل دولة، يمكن للمشاهدين الاشتراك من خلالها فى المسابقة عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الرقم المخصص لكل دولة ومنها:

مصر: 95458 / 95450

الأردن: 98880

الكويت: 4141

تونس: 85819

المغرب: 8888

عمان: 90434

البحرين: 3636

الجزائر: 6060

السودان: 12136

فلسطين: 59590

ليبيا: 2121