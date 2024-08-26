هاتف لا يقارن.. اليك سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V3 بالامارات ومصر والسعودية

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف لا يقارن.. اليك سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V3 بالامارات ومصر والسعودية
مواصفات هاتف Honor Magic V3

يُعتبر هاتف Infinix Hot 40i أحدث إصدارات شركة Infinix في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين اليومية. يتميز هذا الهاتف بشاشة كبيرة ذات دقة عالية توفر تجربة مشاهدة متميزة، ومعالج قوي يضمن أداءً سلسًا وسريعًا عند تشغيل التطبيقات والألعاب. كما يأتي الهاتف بنظام كاميرا متطور يتيح التقاط صور وفيديوهات بجودة عالية، بالإضافة إلى بطارية قوية توفر وقت استخدام طويل دون الحاجة لإعادة الشحن المتكررة، وفي هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل أهم ميزات Infinix Hot 40i، وكيف يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن توازن مثالي بين السعر والأداء.

مواصفات هاتف Honor Magic V3

  • التصميم: يتميز الهاتف بأبعاد 163.6×75.6×8.3 ملم ويزن 190 جرام. تم تصنيع هيكل الهاتف من البلاستيك الخارجي، ويأتي بعدة ألوان جذابة تشمل الأزرق، الذهبي، الأسود، والأخضر.
  • المعالج: يعتمد الهاتف على معالج من نوع Unisoc T606 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1.
  • الشاشة: الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة وبدقة HD (720×1612 بكسل) مع كثافة بكسلات حوالي 269 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز ودرجة سطوع تصل إلى 480 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة مثل هاتف Oppo A18.
  • شبكات الاتصال: يدعم الهاتف شبكات اتصال 2G، 3G، و4G، كما يدعم تشغيل شريحتين من نوع نانو سيم.
  • ذاكرة التخزين: يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من الذاكرة:
    • الإصدار الأول: 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
    • الإصدار الثاني: 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
    • الإصدار الثالث: 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
    • كما يدعم الهاتف إمكانية توسيع مساحة التخزين عبر إضافة كارت ميموري.
  • الكاميرا الأمامية: كاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الخلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 0.08 ميجا بكسل تعمل كمستشعر مساعد، كما يتميز الهاتف بفلاش رباعي من نوع LED.
  • البطارية: يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مثل هاتف Samsung Galaxy M35، وتدعم الشحن بقوة 18 واط.
  • السوفت وير: يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم Infinix XOS 13.

سعر هاتف Infinix Hot 40i

  • يتوفر هاتف Infinix Hot 40i في المملكة العربية السعودية بنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يبلغ حوالي 350 ريال سعودي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 420 ريال سعودي.
  • وفي الإمارات، يتوفر الإصدار بذاكرة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 380 درهم إماراتي، بينما يبلغ سعر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 450 درهم.
  • أما في السوق المصري، فيتراوح سعر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 4600 جنيه مصري، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 6000 جنيه مصري.
معلومات الكاتب
ahmedalaaa

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