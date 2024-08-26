هاتف لا يقارن.. اليك سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V3 بالامارات ومصر والسعودية

- التصميم: يتميز الهاتف بأبعاد 163.6×75.6×8.3 ملم ويزن 190 جرام. تم تصنيع هيكل الهاتف من البلاستيك الخارجي، ويأتي بعدة ألوان جذابة تشمل الأزرق، الذهبي، الأسود، والأخضر.
- المعالج: يعتمد الهاتف على معالج من نوع Unisoc T606 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1.
- الشاشة: الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة وبدقة HD (720×1612 بكسل) مع كثافة بكسلات حوالي 269 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز ودرجة سطوع تصل إلى 480 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة مثل هاتف Oppo A18.
- شبكات الاتصال: يدعم الهاتف شبكات اتصال 2G، 3G، و4G، كما يدعم تشغيل شريحتين من نوع نانو سيم.
- ذاكرة التخزين: يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من الذاكرة:
- الإصدار الأول: 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
- الإصدار الثاني: 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
- الإصدار الثالث: 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
- كما يدعم الهاتف إمكانية توسيع مساحة التخزين عبر إضافة كارت ميموري.
- الكاميرا الأمامية: كاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.
- الكاميرا الخلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 0.08 ميجا بكسل تعمل كمستشعر مساعد، كما يتميز الهاتف بفلاش رباعي من نوع LED.
- البطارية: يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مثل هاتف Samsung Galaxy M35، وتدعم الشحن بقوة 18 واط.
- السوفت وير: يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم Infinix XOS 13.