” مظلتي spa.gov.iq ” المشمولين في الوجبة الأخيرة 2024 الرعاية الاجتماعية العراقية .. اتقبلت ولا

يبحث الكثير من الأشخاص عن الكشوفات المتعلقة بالمشمولين في الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية، ومن المعروف أن تعتبر تلك الوجبة هي الوجبة السابعة، ومن المفترض أن تلك الرعاية تعد من برامج الحماية الاجتماعية المهمة والتي يهتم بأمرها الكثير من المواطنين في دولة العراق، وقامت الحكومة بتوفير ذلك الدعم المادي بهدف مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي أصبحوا يمرون بها في الفترة الأخيرة.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يرغب العديد من المواطنين الذين قاموا بالتقديم على الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق على الحصول على الكشوفات المتعلقة بالأسماء التي تم قبولها، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها من قبل المنصة الرسمية التي تكون تابعة للوزارة الاجتماعية، وأوضحت تلك الوزارة بأن يجب على المشمولين التسجيل في منصة مظلتي حتى يستطيعوا الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بكل سهولة، ويتم الاستعلام إلكترونيا

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الشروط المتعلقة بالحصول على رعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في دولة العراق، وأوضحت بأن يجب على المتقدم أن يتراوح عمره من بين 18 عام حتى 60 عام، أما إذا كان المتقدم إمرأة يجب أن يتراوح عمرها من بين 15 عام حتى 55 عام، كما أن يجب أن تكون الأسرة المقدمة أقل من أربع أفراد ولم يحصلوا على أي دعم قامت الحكومة بالإعلان عنه.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لجميع الأشخاص الذين قاموا بالتقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الاستعلام عن الكشوفات التي تم قبولها من خلال تسجيل الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية وتحديد جنس المتقدم سواء رجل أو أنثى وكتابة البيانات المطلوبة منها رقم البطاقة والاسم وغيرها من البيانات الأخرى، ويجب التأكد من جميع تلك البيانات، ثم الضغط على الاستعلام عن الكشوفات.