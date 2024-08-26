هل نزلت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة السابعة في محافظات العراق؟ “العمل العراقية” تُوضح

منذ شهر 11 المنصرم تقريبًا لم تصدر وجبة جديدة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، الأمر الذي جعل المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر ويتابعون يوميًا أخبار الرعاية الاجتماعية، بل ويتساءلون باستمرار هل نزلت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للسابعة؟ والتي هي الوجبة المفترض نزولها هذا العام، ونوضح لكم حقيقة الأمر وطريقة تنزيل كشوفات المشمولين عند إتاحة كشوفات جديدة، فضلًا تابعوا معنا.

هل نزلت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟

حتى الآن لم يصدر عن وزارة العمل العراقية أي جديد بشأن إعلان وجبة جديدة ضمن الرعاية الاجتماعية، بل الوجبة الأخيرة التي تم الإعلان عنها كانت السادسة وملحقًا منها، ومفترض أن تكون الوجبة الجديدة هي السابعة ولكن لم تنزل أسماء جديدة بكشوفات مشمولي الوجبة السابعة، وفي انتظار إعلان وجبة جديدة ولكن لم يتم تحديد وقت إعلانها.

علمًا بأنه سبق أن وضح وزير العمل العراقي أن الكشوفات جاهزة ولكن ما يمنع نشرها وإعلام المشمولين هو التخصيص المالي، ومن ناحية أخرى يتم مراجعة المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية والغير مستحقين، ويتم إعادة توجيه مبالغهم إلى الأسر المستحقة، بحيث تشمل الوجبة مشمولين أكثر.

تنزيل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضحنا لكم أن الوجبة الأخيرة مفترض أن تكون السابعة، ولكن لم يتم إعلان كشوفات المقبولين بعد، وعند توفيرها، على المستعلم أن يتبع الخطوات التالية: