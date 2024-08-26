“موســـم 6” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية

يترقب عدد كبير من عشاق الدراما التركية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، الذي يعد من أشهر المسلسلات التي نالت على اعجاب الملايين من المشاهدين منذ عرض الموسم الاول له ، وعلى الرغم من ودجود عدد كبير من الأعمال التركية إلا أن مسلسل قيامة عثمان مازال يتربع على صدارة قوائم البحث على مدار عدة سنوات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان جـ 6

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الذي يتوقع الملايين أن يشهد الكثير من الأحداث والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان لكي يحافظ على الدولة العثمانية بعيداً عن بطش الأعداء من المغول والتتار ، تولى عثمان حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده ارطغرل الذي كلف ابنه بالكثير من المهام على الرغم أنه الإبن الأصغر .

خاض المؤسس عثمان الكثير من الحروب والصراعات التي كان يواجه فيها أعدائه بكل شجاعة دون خوف أو رهبة، ليتمكن من الفوز عليهم برفقة الجيش العثماني الذي أعده عثمان كي يكون له الحماية و السند، يتميز عثمان بالذكاء والحكمة وهذا ما جعل اسمه يبقى حتى هذه اللحظة على قوائم محركات البحث على الرغم مرور مئات السنين.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

وقد أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أنها بدأت بالفعل في تصوير الموسم السادس من المسلسل والذي يحتاج إلى تكلفة إنتاجية ضخمة بسبب تغيير الديكورات ، ووجود الكثير من الحروب والصراعات ، ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الجديد على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية بداية من شهر أكتوبر المقبل.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 12692.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد الآتي: