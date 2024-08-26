امتلك شقتك الآن .. أسعار سكنات عدل 3 الجزائر 2024 ” تبدأ من 210 مليون “سجل الآن

أعلنت وزارة الإسكان والعمران في دولة الجزائر عن الأسعار التي تكون متعلقة بسكنات عدل ثلاثة، كما أنها أعلنت عن نتيجة الدفعة الأولى من تسليم تلك السكنات، ووضحت بأنها قامت باستقبال الكثير من الطلبات وسوف يتم إعطاء الأشخاص المقبولين في تلك السكنات الوحدات الخاصة بهم في الوقت المحدد، ومن المعروف أن سكنات عدل تعتبر من أهم وأبرز البرامج الحكومية التي حازت على اهتمام الكثير من الأشخاص بسبب أنها تكون بأسعار منخفضة.

برنامج سكنات عدل 3 الجزائر

يعد برنامج سكنات عدل 3 من أحد أهم البرامج التي قامت الحكومة بتوفيرها بهدف مساعدة المواطنين على أن يحصلوا على سكن مناسب لهم، ولكي تلبي الطلب المتزايد على تلك السكنات ودعم المواطنين الذين يكونوا من ذو الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط، وذلك البرنامج يأتي في إطار تعزيز البنية التحتية وتأمين حياة كريمة لجميع المواطنين في تلك الدولة.

شروط القبول في سكنات عدل 3

قامت وزارة الإسكان والعمران في دولة الجزائر بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي تكون متعلقة بسكنات عدل ثلاثة وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية الجزائرية ولم يخرج من أرض الجزائر.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 70 عام.

على المتقدم أن يقوم بدفع القيمة الاولى الخاصة بالوحدات السكنية.

على المتقدم أن يقوم بدفع أقساط الوحدة في موعدها.

أسعار سكنات عدل 3 الجزائر 2024

تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان والعمران عن أسعار سكنات عدل 3 لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الأسعار حتى تكونوا على علم بها، حيث أنها جاءت على النحو التالي سعر الوحدة السكنية التي تتكون من ثلاث غرف يكون 210 مليون سنتيم، بينما سعر الوحدة السكنية التي تكون عبارة عن أربع غرف ب 270 مليون سنتيم، كما أن أعلنت تلك الوزارة عن أن يجب دفع 20% من سعر الوحدة كدفعة أولى.