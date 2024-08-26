"هل هناك زيادة جديدة " جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 القبض كام وامتى؟؟ 

يريد جميع المواطنين في دولة العراق معرفة جدول رواتب المتقاعدين الخاص بشهر سبتمبر، ومعرفة موعد صرف الرواتب في ذلك الشهر، لأن اقتربت بداية قدومه، لذلك يرغبون في معرفة الموعد بالتحديد حتى يستعدون لصرف رواتبه، لأن من المعروف أن تلك الرواتب تساعد جميع المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم وتخطي غلاء الأسعار وتخطي الأزمات الاقتصادية التي أصبحت في جميع الدولة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق، بعد أن أعلنت عن أن يوجد زيادة تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار عراقي، وأوضحت بأن تم تطبيق تلك الزيادة من العام الماضي، كما أنها أعلنت بأن سوف يتم صرف الرواتب بالزيادة يوم واحد من شهر سبتمبر القادم وذلك الموعد يكون ثابت، حيث يتم صرف جميع الرواتب يوم واحد من كل شهر ميلادي.

جدول رواتب المتقاعدين مع الزيادات الجديدة في العراق 2024

قام مجلس الوزراء في دولة العراق بالإعلان عن قيمة الحد الأدنى للرواتب الخاصة بالمتقاعدين، وأوضح المجلس بأن يصل الحد الأدنى للرواتب إلى 500 ألف دينار عراقي، وجاءت قيمة رواتب المتقاعدين على النحو التالي:

قد تزايد راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 500 ألف دينار إلى 600 ألف دينار. كما تزايد راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 700 ألف دينار إلى 800 ألف دينار. أصبح الراتب الذي يكون 800 ألف دينار بعد الزيادة 900 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن الرواتب بالزيادة الخاصة بالشهر القادم من خلال اتباع تلك الخطوات فهي تتمثل في الآتي: