“الكشوفـــــات الجديدة pdf “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، خاصة وأنه مصدر الدخل الوحيد لدى الكثير منهم ، وتسعى الحكومة العراقية دائماً عن توفير الدعم الكافي لعدد كبير من المواطنين وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على هذا البرنامج .

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

أو توجه للصفحة الرسمية لموقع هيئة الحماية الاجتماعية “منصة مظلتي”

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

حدد الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر ليتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

في النهاية ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

إذا عثرت على اسم المواطن يجب أن تتأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

في حالة عدم العثور على اسم المواطن فيرجى اتباع تحميل الكشوفات الآتية.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أنه من المقرر أن يتم صرف مستحقات المواطنين من برنامج الرعاية الإجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في تأخر الإعلان عن الكشوفات الجديدة هو حرص الحكومة على فرز الطلبات واختيار الفئات الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليها الشروط الآتية: