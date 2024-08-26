“هام للسيدات العراقيات”.. متى تسقط الحضانة عن الأم في قانون الاحوال الشخصية العراقي 2024.. اعرفها حالا

سيطرت موجة من الغضب خلال الآونة الأخيرة في دولة العراق بسبب التعديلات الجديدة المقترحة في قانون الأحوال الشخصية بالعراق، حيث كثرت التساؤلات حول متى تسقط الحضانة عن الأم في قانون الاحوال الشخصية العراقي 2024؟ من خلال السطور القادمة سنقدم لكم آخر تطورات تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق بالتفصيل.

متى تسقط الحضانة عن الأم في قانون الاحوال الشخصية العراقي؟

يتم العمل بقانون الأحوال الشخصية في العراق منذ عام 195، ولكن مؤخراً تم اقتراح بعض التعديلات من خلال طرحها على مجلس النواب العراقي، ولكن قوبلت هذه التعديلات برفض تام من سيدات العراق وجميع من هم بصف المرأة العراقية، تسقط الحضانة عن الأم في التعديلات الجديدة في هذه الحالات:

جاء التعديل على تغيير سن حضانة الأم للأطفال في حالة الطلاق فيتم انتهاء الحضانة على سن 7 سنين ويتم تخيير الطفل في الحياة مع أمه أو والده.

كذلك يتم التفريق بين الأم وابنها في حال زواجها مرة ثانية وتسقط عنها الحضانة في هذه الحالة.

في حال سقوط أي شرط من شروط رعاية الطفل فيجب أن تكون الأم عاقلة وراشدة وأمينة ولديها القدرة على تربية أطفالها.

يتم التفريق بين الزوج والزوجة وفقاً للمذهب الذي تم الزواج عليه سواء السني أو الشيعي على عكس نظام التفريق في الحالي القديم الذي يكون التفريق فيه حسب القانون المدني.

أجرة الحضانة في القانون العراقي

حدد القانون العراقي أجرة تعطي إلى الحاضنة وهي الأم في حالة طلاق الزوجين تذهب الحضانة مباشرةً إلى الأم وتسمر حتى يبلغ الطفل عمر 10 سنوات أو حتى سن الرشد حسب ما يختار الطفل البقاء مع أمه أو أبوه، يتم حساب أجرة الحضانة بشكل عكسي فكلما كبر سن الطفل نقصت أجرة الحضانة.