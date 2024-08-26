هتستفادي منها .. منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 ” هتقبضي أنتِ وعيالك ” سجلي الآن

قامت الحكومة في دولة ليبيا بالإعلان عن أنها قامت بتوفير منحة الزوجة والأبناء، وبعد أن قامت بالإعلان عن تلك المنحة قامت بالإعلان عن الشروط المتعلقة بالتسجيل بها وأيضا طريقة التسجيل، وأوضحت بأن تلك المنحة تساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية دون عناء وتحسين الحالة المعيشية لهؤلاء المواطنين.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا عن الشروط المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء، وأوضحت بأن يجب على المواطنين أن يكونوا متوافقين مع تلك الشروط وهي:

يجب أن يكون المواطنين من حاملي الجنسية الليبية. يجب أن يكون المتقدمين يعيشون بشكل دائم في ليبيا. على المتقدمين تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة. أن يقل عمر الأبناء عن 18 عام. ألا يكون المتقدمين على تلك المنحة قد حصلوا على منح حكومية أخرى.

طريقة التقديم في منحة الزوجة والأبناء 2024

إذا كنتم متوافقين مع الشروط السابقة يمكنك التقديم على منحة الزوجة والأبناء بكل سهولة عن طريق اتباع تلك الخطوات:

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية. يجب الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على خدمة إعانة الزوجة والابناء. عليكم أن تقوموا بملء استمارة التسجيل ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة على ذلك الموقع. يجب الضغط على زر إرسال الطلب.

خطوات الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

يمكن لجميع الأشخاص المتقدمين على تلك المنحة الاستعلام عن نتيجة الطلب الذي قاموا بتقديمه عن طريق اتباع تلك الخطوات: