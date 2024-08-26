وزارة المالية العراقية تعلن.. حقيقة زيادة الموظفين الجديدة 2024 ومبلغ الزيادة يصل الي 200%

تداول العديد من الاخبار في الأيام الأخيرة حول زيادة جديدة لكافة الموظفين في العراق، ويستفسر الكثير من الأشخاص على حقيقة الزيادة، وقد ردت وزارة المالية العراقية بالتفاصيل كاملة حول الرواتب الجديدة الخاصة بالموظفين بعد الزيادة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

هل سيتم زيادة رواتب الموظفين بالعراق

تداول العديد من الاخبار حول زيادة قيمة رواتب الموظفين في كافة الهيئات بالعراق، وقد ردت الحكومة العراقية بأن هذا الخبر صحيح ولكن لم يتم تطبيقه على كافة الدرجات وقد أوضحت بأنه سيتم تطبيق قيمة الزيادة بداية من الدرجة الثامنة إلى العاشرة فقط، وأعلنت بأن في هذه الحالة ستكون قيمة الزيادة قدرها 200% ولكن قيمة الزيادة التي يتم تطبيقها على الموظفين بداية من الدرجة الأولى الى الدرجة السابعة قدرها حوالي 150% على قيمة الراتب الخاص بالموظف، ولكن أعلنت وزارة المالية بأنه لم يتم اتخاذ القرار بزيادة الرواتب بشكل رسمي، وفي حين الإعلان رسميا سيتم التوضيح من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

طريقة الاستعلام على قيمة رواتب الموظفين بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية بأنه يمكن على كافة الموظفين الاستعلام على قيمة الرواتب الخاصة بهم، وقد أكدت بأنه يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: