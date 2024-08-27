“سجــــل هُنــــا awlyaa education.gov.dz“ كيفية التسجيل الاستثنائي في السنة الاولى ابتدائي منصة “فضاء الأولياء“ في الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن انطلاق عملية تقديم الطلبات الاستثنائية بالصف الأول الابتدائي من خلال فضاء الأولياء التابع لةزارة التربية الوطنية، وذلك بدءاً من الثلاثاء السابع والعشرين من شهر أوت وحتى الثامن من شهر سبتمبر لعام 2024، وقد أوضحت وزارة التربية الوطنية ذلك عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وخلال السطور التالية سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل، فتابعوا معنا.

خطوات التسجيل لطلاب الأول الابتدائي عبر فضاء الاولياء

يمكنك تقديم طلب التسحيل الخاص بالطلاب للصف الأول الابتدائي عبر فضاء الأولياء وهو النظام المعلوماتي التابع لوزارة التربية الوطنية، ويمكنك اتباع تلك الخطوات البسيطة من أجل التسجيل:

قم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بفضاء الأولياء.

ومن ثم قم باختيار مدرسة واحدة فقط مدرسة واحدة ابتدائية من المدارس الموجودة بمقاعد بيداغوجية بالعام الأول الابتدائي.

ما هي شروط التسجيل الاستثنائي بالصف الأول الابتدائي؟

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن أن النظام المعلوماتي يقوم بمعالجة طلبات التسجيل الاستثنائي وفقاً لتاريخ الميلاد ومقاعد البيداغوجية المتاحة، ويمكن التسجيل للأطفال المولودين بالأول من جانفي 2019، وحتى الحادي والثلاثين من شهر مارس لعام 2019، كما أن التسجيل سيكون متاحاً بالمدارس التي سيكون الفوج التربوي بها أقل من 34 تلميذاً، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن كافة القوائم الخاصة بالأطفال المقبولين بالتسجيل بفضاء الإعلانات بالمدرسة الابتدائية وسيتم الإعلان بنفس اليوم عن تلك القوائم عبر فضاء الأولياء في يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2024، حيث سيتم تسجيل الأطفال الذين تم قبولهم بالمدرسة وسيلتحقون بالمدارس بأول يوم دراسي للعام الجديد، وفي حالة عدم التحاق أي طفل من الذين تم قبولهم حتى موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر سيفقد فرصته وسيتم أخذ طفل آخر يليه بالترتيب بقوائم الانتظار.