بضغطة واحدة هتسجل .. منحة 300 دينار تونسي social.gov.tn اعرف الشروط واقبض

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس عن أن يستطيع جميع المواطنين الحصول على منحة 300 دينار تونسي بكل سهولة، لأنها وضحت بأن تلك المنحة تكون كنوع من المساعدة لكي يستطيعوا تخطي الأزمات الاقتصادية التي أصبحت جميع البلاد يمرون بها الآن، ولكي يستطيعوا العيش حياة كريمة، أوضحت الوزارة بأن يتم تقديم تلك المنحة للأشخاص الذين يعانون من دخل منخفض ويعانون من الفقر والعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة قيمة منحة 300 دينار تونسي 2024

تم نشر الكثير من الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زيادة على قيمة منحة 300 دينار تونسي، لذلك قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بالإعلان عن أن لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن بأن يوجد زيادة على تلك المنحة، ووضحت بأن سوف يتم صرف القيمة التي يتم صرفها للمستفيدين كل شهر دون وجود زيادة وذلك بهدف تخطي غلاء الأسعار، كما أنها وضحت بأن من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة على قيمة تلك المنحة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

وضعت الحكومة التونسية مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين حتى يستطيعوا الحصول على منحة 300 دينار تونسي ومنها:

يجب على المتقدمين أن يكونوا من أب وأم تونسيين. ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 180 دينار تونسي. أن يكون المتقدم على تلك المنحة في أشد الحاجة إليها.

التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024

لكي تستطيعوا التسجيل في منحة ال 300 دينار تونسي، يجب عليكم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس وتسجيل الدخول على ذلك الموقع من خلال إنشاء حساب جديد أو إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، يجب بعد ذلك الاختيار من القائمة منحة 300 دينار تونسي لعام 2024 وكتابة البيانات المطلوبة، وإرسال المستندات المطلوبة، ثم الضغط على زر التسجيل.