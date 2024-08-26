اضبطيها الآن وأنسي زن أطفالك.. تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية بأقوى إشارة بجودة HD

تردد قناة بطوط الجديد 2024 من أكثر الكلمات التي تتصدر محركات البحث في الفترة الحالية، لكونها من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في سن الظهور، وقد حرصت القناة على تحديث ترددها على جميع الأقمار الصناعية المختلفة لتحسين جودة المحتوى وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، وخلال السطور التالية سوف نوافيكم التردد الجديد لقناة بطوط على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بطوط كيدز على جميع الأقمار الصناعية 2024

تعتبر قناة بطوط من قنوات الأطفال المتميزة والشيقة للغاية، فهي تقدم عبر شاشتها الأفلام الكرتونية ذات الرسوم المتحركة التي تجذب انتباه الأطفال لها، بخلاف البرامج التعليمية والأغاني المسلية للصغار ومن أبرز الشخصيات الكرتونية شخصية بطوط المحبب من جميع الأطفال وتوم وجيري وميكي وغيرهم، ويمكنكم الاستمتاع بكل ما تستعرضه القناة عبر شاشتها إليكم ترددها على الأقمار المختلفة:

التردد الأول لقناة بطوط

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12562.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الثاني لقناة بطوط

لكل الأمهات التي ترغب في ضبط قناة بطوط بترددها الجديد على القمر الصناعي عرب سات فإليكم بياناتها:

تردد القناة: 11594.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة بطوط

حتى يمكن توفير المتعة لطفلك من خلال قناة بطوط عليك ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بكم، وهذا من خلال اتباع التالي: