وزارة الداخلية الجزائرية .. شروط توظيف مفتشي الشرطة الجزائرية 2024 + السن المناسب ” ذكورا وإناثا “

قامت المديرية العامة للأمن الوطني في دولة الجزائر بالإعلان عن الاستمارة المتعلقة بتوظيف مفتشي الشرطة للذكور والإناث، كما أنها قامت بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين حتى يتم قبولهم، وأعلنت المديرية عن جميع تلك الأمور من خلال موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لذلك سوف نتعرف معا عن تلك الشروط وأيضا البيانات المتعلقة باستمارة التسجيل لكي تقوموا بالتقديم بنجاح وملئها بشكل صحيح حتى يتم قبولكم.

شروط توظيف مفتشي الشرطة الجزائرية 2024

يوجد الكثير من الشروط التي تكون متعلقة بالتوظيف في مفتشي الشرطة في دولة الجزائر، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط حتى تكونوا على علم بها وهي:

أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية الجزائر الجزائرية. يجب على المتقدمين أن يكونوا يتمتعون بالحقوق المدنية. أن يتراوح عمر المتقدم من بين 19 عام حتى 25 عام، وينطبق ذلك العمر على الرجال والنساء. أن يكون طول المتقدم أكثر من 1.70 م. يجب النجاح في جميع الاختبارات الطبية. أن يكون المتقدم في مستوى السنة الثالثة كاملة، ويكون حامل للشهادة الدراسية مدون فيها تاريخ الخروج في 30 جوان.

أوراق التقديم في توظيف مفتشي الشرطة الجزائرية 2024

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بأن يجب تقديم الأوراق التي تكون خاصة بالتوظيف في مفتشي الشرطة الجزائرية، ويتم تقديم تلك الأوراق في مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات وتلك الأوراق هي:

إحضار استمارة تقديم المشاركة في مسابقة أعوان الشرطة وبها جميع البيانات صحيحة. يجب إحضار طلب يوضح فيها المتقدم رغبته في المشاركة في مسابقة مفتشي الشرطة بالجزائر. يجب تقديم نسخة من بطاقة التعريف وقياس القامة. يجب تقديم نسخة من شهادة المستوى الدراسي وهي السنة الثالثة في الثانوية. إحضار شهادة الإقامة وشهادة الميلاد.

التقديم في مفتشي الشرطة الجزائرية 2024

تم الإعلان من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في دولة الجزائر عن طريقة التقديم في مفتشي الشرطة الجزائرية، وأوضحت بأن يستطيع جميع النساء والرجال الآن التسجيل في تلك الوظيفة من خلال الخطوات التالية: