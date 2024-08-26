موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس Season 6 والقنوات الناقلة لها

زادت التساؤلات من قبل المتابعين عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وقد حصل هذا المسلسل على نجاح كبير خلال مواسمه الخمسة المنتهية، فهو مسلسل يتم متابعته من قبل الملايبن من الوطن العربي وله قاعدة جماهيرية كبيرة وكلهم ينتظرون الإعلان عن الموعد الخاص بالموسم الجديد بكل ترقب، والمسلسل تدور أحداثه حول تأسيس السلطان للدولة العثمانية، والتحديات الكثيرة التي واجهته من أجل الحفاظ عليها والدفاع عنها، ويعتبر المسلسل من أكثر الأعمال الدرامية التي أنتجتها تركيا خلال السنوات السابقة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يرغب عدد كبير من المتابعين في التعرف على موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وقد قامت الشركة المنتجة بإصدار عدة إعلانات وكان مضمونها أن الموسم الجديد سيتم عرضه بأواخر سبتمبر لعام 2024، وهذا المسلسل يعرض أحداثاً تاريخية كبيرة منذ تأسيس السلطان للدولة العثمانية مروراً لمحاولاته لتقوية الدولة والحفاظ عليها وتوسيع رقعتها، وكذلك الصراعات والحروب التي واجهها السلطان البطل دفاعاً عن الدولة ومنعاً لسقوطها.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يمكنك متابعة الحلقات الخاصة بالموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان من خلال قناة ATV على القمر الصناعي النايل سات:

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 10796.

معدل استقطاب القناة عمودي.

معدل ترميز القناة 27500.

جودة القناة HD.

معامل تصحيح خطأ القناة 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

ويمكنك متابعة المسلسل من خلال قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وترددها كما يلي:

تردد القناة 12034.

معدل استقطابها أفقي.

معدل ترميزها 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر عرب سات

ويمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات وتردد القناة هو 11034، ومعدل ترميزها 27500.