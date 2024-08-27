قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات الموظفين شهر سبتمبر 2024 بعد التبكير

ترقب ملحوظ لمعرفة موعد صرف مرتبات الموظفين شهر سبتمبر 2024 بعد أن أعلنت وزارة المالية عن قرار التبكير، على مدار الشهرين يوليو وأغسطس الجاري تم صرف المستحقات قبل الموعد الرسمي بعدة أيام، ويأتي هذا الأمر حسب التصريحات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية، خلال العاميين الماضيين أصدرت الحكومة عدة قرارات جديدة فيما يتعلق بزيادة الرواتب للعاملين في الدولة،

وقد تم تنفيذ قرار الزيادة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكشف عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن يصل الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، ويأتي هذا لتعزيز الحالة الاجتماعية وضمان استقرار معيشة العاملين في الدولة لرفع العبء عنهم في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، نوضح لكم عبر موقعنا البديل موعد صرف مرتبات الموظفين شهر سبتمبر 2024.

موعد صرف مرتبات الموظفين شهر سبتمبر 2024

بدأ الكثير من العاملين في البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل بعد الإعلان عن تبكيره بشكل رسمي، ومن المقرر أن يتم الصرف في اليوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 26 من سبتمبر 2024، وهناك عدة أماكن متاحة للصرف من خلال البنوك المصرية المختلفة أو عن طريق البريد المصري ومن خلال ماكينات ATM التي تتوفر بكثرة على مستوى الجمهورية.

حقيقة زيادة مرتبات العاملين

أخر زيادة تم صرفها للعاملين في الدولة قطاعات حكومية ومؤسسات عامة في شهر أبريل الماضي 2024، حيث وصلت قيمة الزيادة 50% وخلال هذه الفترة لم يتم الإعلان رسمياً عن أي زيادة جديدة في المرتبات، ولن تصدر وزارة المالية قرارات جديدة وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمس الواقع بصلة وقامت الحكومة بنفي الخبر، والجدير بالذكر أن الزيادة تكون مرة واحدة في العام وتتم بعض إجراء دراسة دقيقة و قبل تطبيق أي زيادة يقوم مجلس الوزراء بالإعلان وتبدأ وزارة المالية بالتنفيذ حسب الموعد المحدد.