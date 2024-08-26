اعرف كم الراتب؟.. رواتب و أجور أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجزائر​ 2024🏅 | رواتب المجندين في الخدمة الوطنية + كل الرتب

يعتبر الجيش الجزائري من أبرز الجيوش في العالم العربي، حيث يحتل المركز الثالث عربياً من حيث القوة والتنظيم وهذا التصنيف يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها ضد التهديدات الداخلية والخارجية ومع هذه الجهود، تأتي تساؤلات عديدة حول رتب الجيش الجزائري والرواتب التي يتقاضاها الجنود والضباط في مختلف المناصب.

تفاصيل رتب أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجزائر​ 2024

رتب الجيش الجزائري تتنوع حسب المستوى الدراسي والخبرة، وهو ما يعكس التنوع في التخصصات والمهام التي يؤديها الأفراد داخل القوات المسلحة ويمكن تقسيم هذه الرتب إلى ثلاثة أصناف رئيسية: جنود الصف المتعاقدين، ضباط الصف المتعاقدين، والضباط وتكون كما يلي:

1. جنود الصف المتعاقدين:

رتبة جندي متعاقد: يتطلب الحد الأدنى للمستوى الدراسي أن يكون الأول متوسط أو أعلى، مع قبول شهادة التكوين المهني.

رتبة عريف متعاقد (Caporal): يتطلب المستوى الأول الثانوي في كافة الشعب، مع الأولوية لحملة شهادات التكوين المهني.

رتبة عريف أول متعاقد (Caporal chef): يتم الترقية لهذه الرتبة بعد قضاء مدة معينة في الخدمة كعريف.

2. ضباط الصف المتعاقدين:

رتبة الرقيب (Sergent): تتطلب الحصول على شهادة إتمام الصف الثالث الثانوي، مع الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا.

رتبة رقيب أول (Sergent chef): يرقى إليها بعد قضاء سنوات معينة في الخدمة كرتبة رقيب.

رتبة مساعد (Ajudant) ومساعد أول (Ajudant chef): يتم الترقية لهذه الرتب بعد قضاء فترات محددة في الرتب السابقة.

3. الضباط:

رتبة ملازم (Sous lieutenant): تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في التخصص المطلوب.

رتبة ملازم أول (Lieutenant): تمنح بعد قضاء مدة معينة كرتبة ملازم.

رتبة نقيب (Capitaine) ورائد (Commandant) ومقدم (Lieutenant colonel) وعقيد (Colonel): يتم الترقية إلى هذه الرتب تدريجيًا بعد قضاء فترات محددة في الرتب السابقة.

رتب أعلى مثل عميد (Général) ولواء (Général major) وفريق (Général de corps de l’armée): و لا يمكن الوصول إليها إلا بعد انتهاء الخدمة في الرتب الأدنى.

قيمة أجور أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجزائر​ 2024

أما بالنسبة للرواتب، فتبدأ من 38,000 دينار جزائري للجندي، وتزداد مع التقدم في الرتب، حيث يصل راتب العقيد إلى 140,000 دينار، بينما يتقاضى العميد 210,000 دينار جزائري وهذه الرواتب تتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق أفراد الجيش، حيث تعكس تقدير الدولة لجهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.