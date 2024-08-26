عاجل… أحدث ترددات قنوات عرض حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان 2024

زادت التساؤلات حول قنوات عرض حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان في الآونة الأخيرة، حيث سيتم البدء في عرض الحلقات الأولى من الموسم السادس للمسلسل 2024 في الأيام القادمة، ولقد حصد المسلسل على إعجاب ومتابعة الكثير من الأشخاص محبي الدراما التركية في كافة البلاد العربية وكذلك الأجنبية، ويعد مسلسل قيامة عثمان من إحدى المسلسلات الشهيرة التي يهتم بها الجميع ويهتم بها عدد كبير.

ترددات قنوات عرض حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

لقد اهتم جميع جماهير ومحبي مسلسل قيامة عثمان بالتعرف على قنوات عرض حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، حيث تمكنت الدراما التركية في السنوات الأخيرة من جذب قاعدة من الجماهير كبيرة، وتعد أبرز القنوات التي تبث الحلقات الجديدة من المسلسل قناة الفجر، وكذلك تعرض الحلقات على القناة التركية atv وفي السطور التالية سيتم الاطلاع على الترددات الخاصة بهذه القنوات لمتابعة الحلقات الأولى التي سيتم عرضها، وهذه الترددات كالتالي:

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية على قمر النايل سات:

التردد يكون: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6.

معدل الترميز يكون: 27500.

جودة بدقة:

أحدث تردد لقناة atv التركية على قمر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة:

أحدث تردد لقناة atv التركية على قمر العرب سات:

التردد: 12692.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

تنزيل قنوات عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

أوضحت القنوات التي تبث المسلسل كيفية تثبيت ومتابعة الحلقات الجديدة من الموسم السادس للمسلسل التركي قيامة عثمان، وذلك من خلال الاطلاع على البيانات، وعبر الريموت يتم دخول لقائمة تنزيل القنوات على الريسيفر ومن ثم تدوين كل المعلومات المطلوبة ثم تحديد القمر الصناعي، وبذلك تظهر القناة ويتم حفظها وتنزيلها على الجهاز ومتابعة العروض والحلقات الجديدة.