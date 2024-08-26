“حقق حلمك برسالة” الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك في جميع الدول العربية + موعد السحب القادم

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يقدم برنامج الحلم فرصة ذهبية للفوز بجائزة المليون دولار سنويًا و100 ألف دولار شهريًا بالإضافة إلى الجوائز الأسبوعية للمشتركين عبر التطبيق، وهو أحد برامج المسابقات الشهيرة تم إطلاقه منذ سنوات طويلة لتحقيق أحلام الكثير من الأشخاص، ويمكن أن تكون واحدًا من الفائزين من خلال الاشتراك في البرنامج للدخول في السحب على الجائزة الشهرية أو جائزة الكبرى المليون دولار أمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والدخول في السحب على جائزة المليون دولار أو الجائزة الشهرية أو الأسبوعية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أرسل كلمة حلم باللغة العربية أو dream باللغة الإنجليزية على رقم الاشتراك من دولتك.

سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على سؤال.

يجب عليك الإجابة على السؤال من أجل الاشتراك.

سوف تصلك رسالة تفيد باشتراكك في المسابقة.

عند الاشتراك عدة مرات تالية تزداد فرصتك للدخول في السحب.

وفيما يلي نعرض لكم أرقام الاشتراك في المسابقة في كل البلدان العربية:-

جوائز مسابقة الحلم 2024

من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 يمكنك الحصول على جوائز متنوعة فيما بين المكافآت الأسبوعية بقيمة 5000 دولار أمريكي للمشتركين من خلال تطبيق المسابقة، بالإضافة إلى الجائزة الشهرية بقيمة 100 ألف دولار ويتم صرفها في يوم الخميس الأول من كل شهر ميلادي، أما الجائزة الكبرى فتبلغ قيمتها مليون دولار ويحصل عليها الفائزون مرتين في العام الواحد، بالإضافة إلى سبائك الذهب التي يتم تقديمها للمشتركين الفائزين بالتزامن مع بعض المناسبات مثل عيد الأم وكذلك العديد من الجوائز العينية كسيارة أو منزل أو فيلا وغيرها.

موعد السحب القادم في مسابقة الحلم

يتم السحب الأسبوعي على جوائز مسابقة الحلم في نهاية الأسبوع وتكون قيمتها 5000 دولار أمريكي لكل فائز، أما السحب القادم على جائزة الـ100 ألف دولار أمريكي فسوف يكون في يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، ويليه سحب على جائزة بقيمة 5000$ سحب التطبيق يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، وعادة يتم السحب بشكل عشوائي لإعلان اسم الفائز الجديد على قناة MBC التي تعرض البرنامج.