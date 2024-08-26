اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

ازداد البحث من قبل المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة العراق بالإعلان عن أنها ستقوم بإتاحة الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتناعية عبر منصة مظلتي، وتقوم تلك المنصة بتوفير عدد كبير من الخدمات، ويعتبر دعم الرعاية الاجتماعبة التي تقدمه الحكومة العراقية من أفضل البرامج الداعمة للمواطنين المحتاجين لتلبية احتياجاتهم من طعام وشراب ومسكن وملابس، ويعد هذا الدعم مهماً لكثير من المواطنين، وخلال السطور التالية سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بطريقة الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية بالإضافة لشروط التسجيل بدعم الرعاية الاجتماعية، فتابعوا معنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

توحد عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها من قبل المواطنين حتى يتم التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والخطوات كما يلي:

قم بالدخول لمنصة مظلتي الإلكترونية.

وقم بعدها بتسجيل دخولك للمنصة مستخدماً بياناتك الخاصة.

ومن ثم قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

وبعدها ادخل كافة البيانات المطلوبة بأماكنها الصحيحة.

وقم بعدها بإدخال رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

ومن ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالاستعلام وانتظر حتى تظهر أمامك كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

توجد عدة ضوابط وشروط قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوضيحها والتي يجب الالتزام بها حتى تحصل على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كما يلي: