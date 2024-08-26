“ادخل شوف اسمك حالا” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي لعموم المحافظات

تتزايد عمليات البحث المكثفة والمتكررة من قبل عدد كبير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، حيث تم فتح باب التقديم في الوجبات الأخيرة منذ وقت طويل، ويترقب المتقدمين الإعلان عن الأسماء الحاصلة على هذا الدعم، ففي الوقت الحالي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة الطلبات المقدمة للتأكد من أحقية المتقدمين للدعم، وهذا للإعلان عن المشمولين قريباً جداً عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة، مع العلم أن هذا البرنامج يستهدف فئات الدخل المنخفض والمحدود لتوفير حياة كريمة لهم، وإليكم الآن في هذا المقال كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن سبب التأخير وراء الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهو زيادة عدد الطلبات التي تم التقديم عليها سابقا ويتم الآن فحصها والتأكد من تطبيق جميع الشروط، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي:

لابد من التوجه المباشر إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الضغط على صفحة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة التي ترغب الاستعلام عنها.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن.

الضغط على كلمة استعلام.

على الفور ستظهر نتيجة البحث أمامكم.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي كالتالي: