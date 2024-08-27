“استعلم عن اسمك هنا” طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر منصة مظلتي

يهتم العديد من المواطنين في العراق بمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عام 2024 تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى دعم الفئات المستحقة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء عمليات الفرز والمراجعة الدقيقة للطلبات، سنوضح في هذا المقال كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عام 2024 وشروط التقديم لها.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن بإمكانك الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي بدون الحاجة لزيارة الجهات المعنية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يذهب المتقدم إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية الرسمي.

ثم يدخل بتصفح إلى حسابه بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح، إذا لم يكن لديه حساب فيجب عليه إنشاء حساب جديد.

ثم يقوم بالتحقق من رمز الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية ضمن الخدمات المتاحة على النظام.

ثم يقوم بتحديد رقم الوجبة التي يريد الاستعلام عنها.

ثم يقوم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها من القائمة المنسدلة.

يجب على المتقدم كتابة جميع بياناته الشخصية بدقة في الحقول المحددة، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية وأي معلومات أخرى مطلوبة من قبل المنصة.

ثم ينقر على زر البحث لبدء عملية الاستعلام.

وينتظر قليلا حتى تظهر نتائج البحث، ستتضمن قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقا للوجبة المحددة.

شروط التقديم بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حددت الوزارة الشروط والضوابط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وتقديم المساعدة للفئات الأشد احتياجا وهي كالتالي: