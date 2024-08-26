لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي فور ظهور الوجبة السابعة

منصة مظلتي الإلكترونية وفرت خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق حيث حتى الآن لم يصدر قرار بإعلان نتائج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة باختيار الأسماء طبقا للشروط والضوابط المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات لذلك سوف نوضح لكم الضمانات اللازمة للحصول عليها في الدولة.

لينك الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة السابعة ولكن وفرت خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لدى منصة مظلتي الإلكترونية لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات للاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة النهائية لذلك سوف نوضح التفاصيل المتاحة:

أولاً قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

أدخل الرمز المطلوب للتحقق لتسجيل الدخول.

ثم انقر على زر الاستعلام.

أدخل اسم المحافظة التابعة لها والوجبة السابعة في حالة ظهورها.

ثم اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وبطريقة صحيحة.

ثم انقر على زر البحث.

بعد إكمال الخطوات التالية سوف تظهر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند ظهورها لدى وزارة العمل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية