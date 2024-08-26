سعر ومواصفات تنافسية… جهاز قابل للطي أحدث إصدارات شاومي Xiaomi Mix Fold 4

لقد تم الإعلان عن أحدث الإصدارات التي أطلقتها شاومي Xiaomi Mix Fold 4 وهو هاتف قابل للطي، حيث تمكنت شركة شاومي من إثبات نفسها في الأسواق من خلال إصدار هذا الهاتف الذي ينافس إصدارات سامسونج، وذلك لامتلاكه إمكانيات عالية وخامات بجودة عالية فإن هذا الهاتف يمتلك مواصفات فائقة، حيث يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5100 أمبير، وسيتم الاطلاع على مواصفاته في سطور تلك المقال.

مواصفات أحدث إصدارات شاومي Xiaomi Mix Fold 4

يتطلع محبي التطور التكنولوجي التعرف على أحدث إصدارات شاومي Xiaomi Mix Fold 4 والتحقق من مواصفاته، حيث أن هاتف شاومي القابل للطي وصف بأنه منافس لهاتف سامسونج، وذلك لتمتعه بتطورات تكنولوجيا حديثة ومواصفات عالية فجمع Xiaomi Mix Fold 4 بين السعر المعتدل والجودة العالية والإمكانيات الفائقة، وضم هذا الهاتف مواصفات مثالية تتمثل فيما يلي:

تبلغ أبعاد جوال Xiaomi Mix Fold 4 159.4 ×3 ×4.6 مم.

وزن الهاتف يبلغ 228 جرام فقط.

تم تصنيع جسم الهاتف الخارجي من الزجاج وتم تصنيع الإطار من الألومنيوم.

تميز جوال Xiaomi Mix Fold 4 بقدرته على مقاومة الغبار والماء بشهادة معتمدة من

صمم الهاتف ليدعم شريحتين اتصال بالإضافة إلى دعم الجيل الخامس.

للهاتف شاشة خارجية Amoled بقياس 6.5 بوصة ودقة 1080×2520 بيكسل.

وكذلك للهاتف شاشة داخلية Ultra-Thin Glass بقياس 7.9 بوصة ودقة 2224×2488 بيكسل.

الهاتف به معالج كوالكوم سناب ثماني النواة دراجون 8 جين 3.

يمتلك الهاتف الجديد من شاومي Xiaomi Mix Fold 4 اثنين كاميرا سيلفي.

سعر أحدث هاتف لشركة شاومي Xiaomi Mix Fold 4

تم إصدار هاتف شاومي الجديد بموجة من السعات التخزينية المختلفة ولكل منهم سعر مختلف، وجاءت هذه الأسعار كما يلي: