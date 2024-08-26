admhec.gov.jo معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024 وكيفية التسجيل

يبحث كثير من الطلاب عن معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024، وذلك بعد ظهور النتائج الخاصة بالتوجيهي، وهي من أهم مراحل الطلاب التعليمية وقد نالت تلك الفترة على اهتمام الكثير من المسؤولين، فالطالب يقوم بتحديد الكلية التي يرغب بالالتحاق بها، وقد قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالكليات وفقاً لنتيجة الطالب، وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية من المقال.

معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024

قامت وزارة التعليم الأردنية بالإعلان عن معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024، وهي كما يلي:

معدل قبول الطلاب بكلية الطب بجامعة الأردن 97.15%.

ومعدل قبول الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا هو 96.85%.

وأما معدل قبول الطلاب بجامعة اليرموك فهو 96.65%.

وبالنسبة لمعدل قبول الطلاب بجامعة عمان فهو 96.75%.

ومعدل قبول الطلاب بجامعة مؤتة هو 96.55%.

ما هي معدلات القبول بكلية الهندسة؟

ومعدلات قبول الطلاب بكلية الهندسة كما يلي:

معدل قبول الطلاب بكلية الهندسة بجامعة الاردن هو 93.60%.

ومعدل قبول الطلاب بكلية الهندسة جامعة عمان هو 90.55%.

والنسبة لمعدل قبول الطلاب بكلية هندسة اليرموك هو 88.40%.

وأما معدل قبول الطلاب بالهندسة المدنية هو 91.45%.

ومعدل قبول الطلاب بالهندسة الكهربائية هو 92.90%.

ومعدل قبول الطلاب بهندسة الميكاترونيكس هو 93.3%.

ومعدل قبول الطلاب بكلية هندسة الحاسوب هو 94.35%.

طريقة التسجيل بالقبول الموحد بالأردن

يمكنك اتباع تلك الخطوات البسيطة من أجل التسجيل الموحد بالأردن، وتلك الخطوات كما يلي: