“من خلال منصة مظلتي” استعلم الآن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في كافة محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفير رابط يسمح للمواطنين العراقيين بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الشهرية لشهر أغسطس عام 2024م، بهدف دعم المواطنين المحتاجين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والسلع وقد حددت الوزارة مجموعة من المعايير اللازمة لاستيفاءها من قِبل المتقدمين ليكونوا مؤهلين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وفي الفقرات التالية سنشرح كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تزايدت مؤشرات البحث في الفترات الأخيرة حول أسماء الرعاية الاجتماعية الواجبة، حيث قامت وزارة العمل العراقية بتوفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن تلك الأسماء للمواطنين دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة الرسمي في العراق، وها هي الخطوات المطلوبة:

انتقل إلى البوابة الرسمية لمنصة مظلتي ثم اختيار خيار الحماية الاجتماعية من الصفحة الرئيسية التي تظهر أمامك.

ثم يجب عليك إضافة جميع بياناتك الشخصية بدقة ومن ثم تحديد الوجبة النهائية التي ترغب في الاستعلام عنها.

اضغط على مربع الاستعلام وانتظر لبضع ثوان حتى تظهر أمامك القوائم التي تحتوي على أسماء الأفراد المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية.

متطلبات الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد معايير وشروط يجب توفرها لدى الأفراد الراغبين في الحصول على معونة الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه المتطلبات: