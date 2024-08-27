حقيقة صرف رواتب المتقاعدين بالعراق مبكراً 2024 وطريقة الاستعلام عنها

أثيرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول تقديم رواتب المتقاعدين في العراق بشكل مبكر تسعى الحكومة العراقية جاهدة لدعم المتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار سنوضح في هذا المقال حقيقة موعد صرف الرواتب وكيفية الاستعلام عنها.

حقيقة صرف رواتب المتقاعدين مبكراً في العراق

تساءل العديد من المتقاعدين عن صحة الشائعات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول صرف رواتبهم مبكرا وأشارت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة في العراق إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأكدت الهيئة أن رواتب المتقاعدين تصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وإذا كان يوم الصرف يصادف يوم عطلة رسمية، سيتم الإعلان عن ذلك رسميا من قبل الهيئة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر سبتمبر 2024

أعلنت الهيئة أنه سيتم صرف راتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 يوم الأحد الأول من الشهر وسيتضمن الراتب الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها والتي قد تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق لسنة 2024 لشهر سبتمبر 2024 عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الجهات المختصة، عن طريق اتباع الخطوات التالية: