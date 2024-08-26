“مليونير”.. الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 ودخول السحب الكبير

مع بداية كل أسبوع تقوم إدارة مسابقة الحلم، بالإعلان عن أسم الفائز التي تصل الجائزة الأسبوعية فيه إلى 5000 دولار أمريكي، فيما أن هذه المسابقة تعد من أكثر المسابقات التي أخذت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، حتى أنها تستقطب جميع الأشخاص من الدول العربية، وأصبحت هي الأشهر على الإطلاق من بين المسابقات المالية الأخرى، وعليه سنوضح لكم كافة الإجراءات الخاصة بالإشتراك في المسابقة.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

تتمثل أبرز الخطوات المعنية بالإشتراك في مسابقة الحلم والدخول إلى السحب الأسبوعي التي تُقدر قيمته بنحو 5000 دولار أمريكي، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم تنزيل التطبيق على هاتفك الجوال.

ومن ثم يُرجى إنشاء حساب عبر التطبيق.

مع اختيار خانة “الإشتراك”.

وعندها يتم البحث عن رقم البلد المقيم بها المشترك.

ليتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”.

بعد تلقي الرسالة من قبل البرنامج بنجاح.

تبدأ الأسئلة في الوصول إليك، مما يُرجى الإجابة عليها بشكل واضح وصحيح.

في حالة الإجابة على الأسئلة بشكل واضح وصحيح، ستتمكن من الدخول إلى مراحل الأعلى في إطار كسبك على الجائزة الكُبرى.

ما هي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم؟

وأما عن أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم، والحصول على الجائزة الكُبرى التي توفرها المسابقة، فجاءت كالأتي:-