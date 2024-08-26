تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطها الآن

يعد تردد قناة وناسة من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل الأمهات والآباء، فقناة وناسة تقوم بعرض محتوى تعليمي وترفيهي متميز، ومحتواها مجاني بشكل كامل، وقد نالت تلك القناة على شهرة كبيرة بين الملايين من الأطفال، فمحتواها الآمن جعل أولياء الأمور غير قلقين على مشاهدة أطفالهم للقناة، فهي تقوم بعرض العديد من الأغاني المتميزة سواء كانت تعليمية أو ترفيهية، والقناة مناسبة لكافة الأعمار، واستهرت القناة بوجود شخصية لولو وقصصها، حيث تعرض السلوكيات السيئة التي يقوم بها الأطفال وتعرفهم طريقة تغيير تلك السلوكيات، مما يجعل الأطفال يكتسبون سلوكيات إيجابية، ويرغب الكثير من الآباء في معرفة التردد الجديد الخاص بتلك القناة حتى يقومو بتنزيلها على الريسفر ليستمتع بها الأطفال، وللتعرف على التفاصيل تابعوا السطور التالية بالمقال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات باستخدام تردد قناة وناسة الجديد، وهو كما يلي:

تردد القناة هو 11430.

واستقطاب القناة عمودي.

ومعدل ترميز القناة هو 27500.

وجودة القناة SD.

ومعامل تصحيح خطأ القناة هو 5/6.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكنك استقبال قناة وناسة عبر القمر القمر الصناعي عرب سات، وبيانات التردد كما يلي:

تردد قناة وناسة 11270.

واستقطاب القناة أفقي.

ومعدل ترميزها 27500.

وأما معامل تصحيح خطأ القناة فهو 3/4.

وجودة القناة HD.

خطوات تنزيل قناة وناسة على الجهاز

ويمكنك تنزيل قناة وناسة على جهازك من خلال تلك الخطوات: