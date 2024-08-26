استعلم هنا spa.gov.iq | طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة في العراق عبر مظلتي

الرعاية الاجتماعية العراقية من ضمن الجهات التي توفر عدد كبير من وسائل الدعم للمواطنين في العراق والتي تهدف إلى تقديم يد المساعدة لهم لمواجهة ضغوط الحياة وتحسين مستوى المعيشة، وهو الأمر الذي جعل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن أخيرا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024 حتى يصبح من السهل على جميع مواطنين العراق الوصول إلى تلك الأسماء.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن جميع شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، وهي الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج، ويمكنك الاطلاع على تلك الشروط من خلال الاتي:

يجب أن يحمل الفرد الجنسية السعودية كما يجب أن يقيم دائما في أراضي المملكة السعودية.

يشترط ألا يمتلك الفرد سجلات تجارية.

من الضروري ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عظ 4 أفراد.

يلزم أن يكون الفرد من أصحاب الدخول المحدودة.

يجب أن يكون عمر الرجل 18 كحد أدنى و60 كحد أقصى.

يجب أن يكون عمر المرأة 15 كحد أدنى و55 كحد أقصى.

يلزم أن يقوم الفرد بتقديم جميع المستندات التي طلبتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة

يمكن للمواطنين العراقيين الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من خلال موقع مظلتي الإلكتروني، وذلك فقط من خلال اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل: