عاجل الان.. “وزارة التربية” تُعلن انطلاق العام الدراسي الجديد في هذه المدارس خلال أيام!!

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 داخل مدار الموهوبين وكذلك مباشرة الملاكات التدريسية، مؤكدة أن هيئة رعاية الموهوبين داخل وزارة التربية حددت موعد الانطلاق بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، في إطار البدء ومباشرة الملاكات التدريسية داخل مدارس الموهوبين، في إطار الاستعداد التام للمرحلة الدراسية الجديدة داخل هذه المدارس وبمختلف أنحاء دولة العراق.

انطلاق العام الدراسي لمدارس الموهوبين

وأكدت وزارة التربية، أن يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، سيكون موعد انطلاق العام الدراسي للموهوبين، مشيرة إلى أن الموعد تم تقديمه عن باقي المراحل الدراسية، نظير ما يتمتع به من مناهج دراسية وكثافة علمية، بالإضافة إلى المواد التي ستأخذ وقت كبير في إنهاءها، مما استعجلت الوزارة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حتى يستعد لها جميع الطلاب والطالبات على مستوى الدولة العراقية.

مميزات مدارس الموهوبين في العراق

يذكر أن مدارس الموهوبين في دولة العراق، تتميز بتعليم مواد “الرياضيات، الكيمياء، علوم الحياة، الفنون”، وغيرها من المواد الأخرى التي يحصل فيها الطالب على رعاية خاصة عبر توفير توفير مرافق يُساعده على تنمية مهاراته المتنوعة، بالإضافة إلى المكافآت المالية التي يحصل عليها من قبل هيئة الرأي بوزارة التربية، وغير ذلك من المميزات والمكافآت الأخرى التي توفرها الوزارة أمام جميع الطلاب والطالبات بداخل مدارس الموهوبين، حتى أن نسبة ذكاء الفرد تكون متوسطة إذا كانت تساوي 100 أو قريبا منها، وجاءت كافة الإجراءات المعمول بها نظرًا لتسهيل العملية التعليمية، وإنهاء المراحل الدراسية الخاصة بكل هؤلاء الطلبة.