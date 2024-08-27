هل سيم تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب 2024/2025 وفق التقويم الدراسي الجديد

انتشرت الكثير من الأخبار في المغرب عن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولقد انتشرت تلك الأخبار بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المغرب ولقد قامت وزارة التربية الوطنية بالرد على جميع الأخبار المنتشرة وتم الإعلان عن خريطة التقويم الدراسي والعطلات الرسمية أيضا.

هل سيتم تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب 2024/2025

لقد انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المغرب ولذلك قامت وزارة التربية الوطنية بالرد على تلك الأخبار وأعلنت أنه لا يوجد خبر رسمي متعلق ببداية العام الدراسي الجديد في المغرب، وإن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد هو 9 سبتمبر 2024 وإذا حدث تغيير في موعد بداية الدراسة سوف يتم الإعلان عن ذلك رسميا وينتظر جميع طلاب الأقسام غير النظامية بدء العام الدراسي الجديد وسوف يكون ذلك يوم 30 سبتمبر أما عن موعد بداية المعلمين والإداريين فهو يوم ٥ سبتمبر.

التقويم الدراسي والعطلات للعام الدراسي الجديد بالمغرب

لقد قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى التقويم الدراسي للعام الجديد، وتتمثل خريطة التقويم الدراسي الجديد فيما يأتي: