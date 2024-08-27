هل سيم تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب 2024/2025 وفق التقويم الدراسي الجديد

انتشرت الكثير من الأخبار في المغرب عن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولقد انتشرت تلك الأخبار بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المغرب ولقد قامت وزارة التربية الوطنية بالرد على جميع الأخبار المنتشرة وتم الإعلان عن خريطة التقويم الدراسي والعطلات الرسمية أيضا.
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لقد انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المغرب ولذلك قامت وزارة التربية الوطنية بالرد على تلك الأخبار وأعلنت أنه لا يوجد خبر رسمي متعلق ببداية العام الدراسي الجديد في المغرب، وإن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد هو 9 سبتمبر 2024 وإذا حدث تغيير في موعد بداية الدراسة سوف يتم الإعلان عن ذلك رسميا وينتظر جميع طلاب الأقسام غير النظامية بدء العام الدراسي الجديد وسوف يكون ذلك يوم 30 سبتمبر أما عن موعد بداية المعلمين والإداريين فهو يوم ٥ سبتمبر.
التقويم الدراسي والعطلات للعام الدراسي الجديد بالمغرب
لقد قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى التقويم الدراسي للعام الجديد، وتتمثل خريطة التقويم الدراسي الجديد فيما يأتي:
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة المولد النبوي الشريف في يوم 12 و13 ربيع الأول.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على العطلة البينية الأولى وهي من يوم 20 حتى يوم 27 من شهر أكتوبر.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة ذكرى المسيرة الخضراء يوم 6 من شهر نوفمبر.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة عيد الاستقلال يوم 18 من شهر نوفمبر.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على العطلة البينية الثانية وهي من يوم 8 حتى يوم 18 من شهر ديسمبر.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة رأس السنة الأمازيغية يوم 14 يناير.
- سوف يحصل الطلاب والطالبات على عطلة منتصف السنة الدراسية من يوم 26 يناير حتى 2 فبراير.