مميزات التحديث الأخير ل APP واتساب الجـــديد 2024 .. سابق صحابــك وتعرف عليها!!

تعد تطبيق واتساب واحدا من أهم وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويسعى فريق تطوير واتساب جاهدا لإصدار تحديثات دورية تهدف إلى تحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة تعزز كفاءة وأمان التطبيق في هذا المقال، سنناقش بالتفصيل كيفية تحديث تطبيق واتساب عبر منصتي جوجل بلاي وآب ستور.
خطوات تحديث الواتساب عبر جوجل بلاي او اب ستور
يتضمن تحديث تطبيق واتساب عبر متجري جوجل بلاي واب ستور الخطوات التالية:
- افتح تطبيق متجر جوجل بلاي أو متجر آبل حسب نوع جهازك الذكي.
- يمكنك الوصول إلى التطبيق عبر الشاشة الرئيسية أو من خلال قائمة التطبيقات.
- عندما تفتح التطبيق استخدم شريط البحث لكتابة “واتس آب”.
- عندما تقوم بالدخول إلى صفحة التطبيق، انقر على الزر الأخضر “تحديث” الذي يوجد بجوار خيار إلغاء التثبيت.
- إذا لم تظهر خيار التحديث فهذا يعني أن تطبيق الواتساب الخاص بك قد تم تحديثه بالفعل إلى آخر إصدار.
مميزات التحديث الأخير للواتساب في 2024
- تحسين خاصية الرسائل الذاتية التدمير ليمكن للمستخدمين تحديد وقت معين يدويا لتدمير الرسالة.
- الآن بات بإمكان المستخدمين إجراء مكالمات فيديو وصوت بجودة عالية دون تأخير حتى على الشبكات البطيئة، وذلك بفضل تحسينات الأداء وتقنيات ضغط البيانات الجديدة التي تمت إضافتها.
- تم إضافة ملصقات تفاعلية جديدة في التطبيق تسمح للمستخدمين بالتواصل بشكل أفضل مع أصدقائهم من خلال استخدام ملصقات حركية ومؤثرات جديدة.
- توفير ميزة البحث داخل الدردشات تسهل العثور على الرسائل القديمة بشكل أسرع، وإضافة نظام تصنيف للدردشات لجعل تنظيمها وإدارتها أسهل.