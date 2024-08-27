“اعرف غراماتك” خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024

تسعى وزارة الداخلية العراقية إلى تبسيط إجراءات المرور وتحسين خدماتها للمواطنين، وأصبح بإمكانهم الآن الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني، سنقدم لكم الآن الخطوات التفصيلية للقيام بذلك.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني

ادخل الموقع الإلكتروني، إذ يمكن للمواطنين البحث عن غراماتهم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية أو المديرية العامة للمرور يتطلب ذلك اتصالا بالإنترنت وجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.

بمجرد دخولك إلى الموقع ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية والذي يمكن أن يكون تحت عنوان “الخدمات الإلكترونية” أو “الخدمات المرورية” يتم تنظيم هذه الخيارات عادة بشكل يجعل من السهل على المستخدمين الوصول إليها.

اختار خدمة الاستعلام عن الغرامات تحت قسم خدمات المرور، عليك البحث عن خيار “الاستعلام عن غرامات المرور العامة” والنقر عليه للانتقال إلى صفحة الاستعلام.

يتطلب إدخال المعلومات المطلوبة في صفحة الاستعلام إدخال بعض المعلومات الشخصية بما في ذلك الرقم الألماني الذي يحدد هوية المواطن، بالإضافة إلى معلومات إضافية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد، وفقا لمتطلبات النظام.

انقر على زر “استعلام” أو “بحث”.

سوف تظهر لك المعلومات حول الغرامات المرورية المتصلة برقمك الألماني.

شروط سداد غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية.

تزويد نسخة طبق الأصل من وثيقة ملكية السيارة.

التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات.

المخالفات المرورية في العراق