حطم المنافسة بجدارة.. مواصفات وسعر هاتف Huawei P60 Pro بسعر مناسب ومعالج قوي

يعد هاتف Huawei P60 Pro من أحدث الإصدارات الرائدة لشركة هواوي، ويتميز بمواصفات متقدمة تجعله منافس قوي في فئة الهواتف الذكية المتقدمة، ويعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 القوي الذي يوفر أداء استثنائي، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بجودة التصنيع العالية باستخدام الزجاج والإطار المتين، إلى جانب مقاومته للسقوط والماء والغبار وفقا لشهادة IP68 المعتمدة، وسوف نعرض لكم كافة مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات هاتف Huawei P60 Pro

المعالج ثماني النواة Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانومتر.

التخزين / الرام نسخة 256 جيجابايت أو نسخة 512 جيجابايت مع 12 أو 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48، 48، 13 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

الشاشة بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 1220×2700 بكسل مع ثقب صغير.

نظام التشغيل EMUI 13.1.

سعة البطارية 4815 مللي أمبير.

مميزات هاتف Huawei P60 Pro

يدعم تركيب شريحتي إتصال.

مقاومة الشاشة للسقوط ودعم عرض مليار لون.

مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

دعم تصوير الفيديو بجودة 4K وFHD.

سماعات خارجية بتقنية الصوت الاستريو لتجربة صوتية محسنة.

دعم الشحن السريع بقوة 88 واط والشحن اللاسلكي.

يتوفر الهاتف بمجموعة متنوعة من الألوان.

سعر هاتف Huawei P60 Pro

تختلف أسعار هاتف Huawei P60 Pro في الأسواق العربية، حيث يتوافر في السعودية بسعر 3700 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام، في حين يبلغ سعر النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام 4500 ريال سعودي، أما في الإمارات فتبلغ تكلفة النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام 3600 درهم إماراتي، بينما تصل تكلفة النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام 4400 درهم إماراتي.