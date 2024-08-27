تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024 للموظفين بكافة القطاعات

بعد انتشار أخبار حول تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل يبحث الموظفون بشكل كبير عن مصداقية هذه الشائعات ويرغبون في معرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار، حيث تسعى الدولة لتخفيف العبء عن موظفيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على الطاقة.

تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن تقليص ساعات العمل بمدة ساعة واحدة حتى نهاية العام، وصدر هذا القرار في تاريخ 13 أغسطس للعمال في مختلف القطاعات، وأثار هذا القرار اهتمام العديد من الموظفين الذين يبحثون عن تفاصيله.

وضعت حكومة العراق هذا القرار بهدف تخفيف الضغط على الموظفين.

تأتي هذه الظاهرة نتيجة درجات الحرارة العالية التي تؤثر سلبا على الطاقة.

تم الإعلان بشكل رسمي عن استمرار تخفيض ساعات العمل بساعة واحدة حتى نهاية عام 2024.

تم تحديد ساعات العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

هدف هذا القرار تقليل استهلاك الطاقة ومنع الأضرار الناجمة عن زيادة درجات الحرارة.

ستعود الأمور إلى طبيعتها مع بداية العام القادم.

تفاصيل القطاعات التي ينطبق عليها تقليص ساعة من العمل

تم تغير مواعيد الدوام الرسمي كالاتي: