بمعالج خارق.. مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 8T 5G الجديد بتصميم شيك وخفيف.. لعشاق السيلفي

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 8T 5G، الذي يأتي بتصميم مبتكر يستهدف المنافسة بقوة في فئة الهواتف الفوق المتوسطة، كما يتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع AMOLED مع فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية، ومعالج قوي من نوع Snapdragon، مما يجعله خيارا جذاب للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك يقدم الهاتف أداء ممتازا بسعر مناسب لجميع الفئات.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G

هاتف Oppo Reno 8T 5G يأتي بمجموعة من المواصفات التي تجعله منافس قوي في سوق الهواتف الذكية، والمواصفات كالتالي:

المعالج Snapdragon 695 5G مع ثمانية أنوية وتقنية 6 نانومتر.

يتوفر بنسختين تخزين 128/256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

كاميرا خلفية ثلاثية 108، 2، 2 ميجابكسل، وأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

شاشة بقياس 6.7 إنش بدقة 1080×2412 بكسل، مع فتحة صغيرة للكاميرا.

بطارية سعة 4800 مللي أمبير.

نظام تشغيل أندرويد 13.

مميزات هاتف Oppo Reno 8T 5G

إلى جانب المواصفات الأساسية يتمتع هاتف Oppo Reno 8T 5G ببعض الميزات التي تعزز من جاذبيته، وهي كالتالي:

يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 67 واط، مما يتيح شحن البطارية الكبيرة بسرعة.

تصميم أنيق وخفيف الوزن من أوبو، ويضفي على الهاتف جاذبية بصرية.

شاشة AMOLED بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز مع انحناءات طفيفة على الأطراف.

إمكانية استخدام شريحتي إتصال و بطاقة ذاكرة في وقت واحد.

مزودة بميزة الميكروسكوب للتصوير عن قرب بزيادة تصل إلى 40 مرة.

سماعات رأس خارجية تقدم صوت ستيريو بجودة عالية.

مستشعر بصمة مدمج سريع الاستجابة.

سعر هاتف Oppo Reno 8T 5G

يختلف سعر الهاتف من دولة إلى أخرى، والأسعار جاءت كالتالي: