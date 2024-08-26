“800 د.ج”.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

ترغب العديد من السيدات في دولة الجزائر، من التسجيل في منحة المرأة الماكثة التي يتم توفيرها من قبل الحكومة الجزائرية، في إطار أن يتحصل عليها جميع السيدات المستحقين لهذه المنحة المالية، مما تأتي في إطار تخفيف العبء الاقتصادي عن المقبولين شاملة كافة ولايات دولة الجزائر، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في المنحة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، فهي نصت على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت.

مع تسجيل مستفيدة جديدة.

القيام بإنشاء حساب عبر الوكالة.

اختيار “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

بحيث تتمكن من تحديد الولاية المقيمة بها المتقدمة.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدمة في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

مع النقر على زر “تأكيد” أو “حفظ”.

حتى يتم مراجعاتها من قبل وزارة العمل والتشغيل.

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة 2024

وعن الشروط المعنية بطلب القبول في منحة المرأة الماكثة في البيت داخل مختلف ولايات الجزائر، كما يأتي:-