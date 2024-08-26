استعلم الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 pdf عبر منصة مظلتي

تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل فترة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، وذلك بعد فرز طلبات جميع المتقدمين لاختيار من تتوافر لديهم شروط الحصول على الدعم، ويمكن الاستعلام عن استحقاق الدعم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالخطوات التي سنوضحها في هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال الكشوفات التي وضعتها وزارة العمل على موقع مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. الضغط على خيار الحماية الاجتماعية.

إدخال البيانات الشخصية التي تخص المستفيد المراد الاستعلام عنه.

تحديد رقم الوجبة الأخيرة واختيار المحافظة.

الضغط على استعلام.

سوف تظهر الكشوفات ويمكن من خلالها البحث عن اسم المستفيد لمعرفة هل هو مشمول في الدعم أم لا.

يحصل جميع المشمولين في الدعم الوجبة الأخيرة على مبلغ الرعاية الاجتماعية للشهر الجديد.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بعد أن تعرفت على كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تعرف على الشروط التي يلزم توافرها عند المتقدمين على الرعاية الاجتماعية ليتم شمولهم في الدعم، وهي كالتالي: