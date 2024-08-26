شعرك هيبقى أطول من ديل الحصان.. وصفات طبيعية ل تطويل الشعر وتكثيفه وهتلاحظي الفرق من أول مرة

تطويل الشعر، العديد من الفتيات والسيدات يحلمون بالحصول على شعر طويل وكثيف ويبحث الكثير منهم على وصفات طبيعية لتطويل الشعر دون الحاجة إلى شراء منتجات كيميائية بأسعار عالية، لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم عدة وصفات طبيعية تساعد على تطويل الشعر.

وصفة حليب جوز الهند ل تطويل الشعر

نحتاج إلى مكونات بسيطة لعمل وصفة حليب جوز الهند لتطويل الشعر، المكونات هي:

نحتاج إلى 6 ملاعق كبار من حليب جوز الهند.

3 ملاعق زيت خروع.

ملعقة زيت عطري.

تحضير الوصفة

في بداية الأمر قومي بإحضار وعاء مناسب.

ثم قومي بوضع مقدار جوز الهند وزيت الخروع والزيت العطري.

قومي بمزج المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم ضعي الخليط على شعرك ويتم عمل تدليك لفروة الرأس من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة بعد ذلك قومي بغسل الشعر.

يتم تكرار الوصفة في الأسبوع مرتين.

وصفة البصل وزيت جوز الهند

كذلك تعمل وصفة جوز الهند والبصل على تطويل وتكثيف الشعر والمكونات هي:

نحتاج الى ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة زيت زيتون.

ماء بصل.

طريقة التحضير

في إناء مناسب قومي بوضع جميع المكونات ويتم خلطهم جيداً.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع عمل تدليك لفروة الرأس.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب.

خلطة زيت الخروع لتطويل الشعر

وصفة زيت الخروع من الوصفات الطبيعية التي تساعد على جعل الشعر أكثر صحي والمكونات هي:

2 ملعقة من زيت الخروع.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات عمل الوصفة