استعد الآن.. موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لعام 1446 وشروط التسجيل

تعد مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية لعام 1446 من المواضيع المهمة التي يترقبها العديد من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي، وذلك للراغبين في التسجيل للامتحان والحصول على فرصة للعمل في التدريس، ويعد النجاح في هذا الامتحان شرط أساسي للقبول في الوظائف التعليمية ضمن المؤسسات الحكومية، حيث يقيس مستوى كفاءة المعلم في مجال التعليم، لمزيد من التفاصيل حول الموضوع تابعوا معنا السطور القادمة.

مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1446

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن بدء مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية لعام 1446 من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس، وانطلق التسجيل فعليا في 4 أغسطس 2024، حيث تم فتح باب التسجيل للمرة الأولى للمتقدمين الجدد مع العلم أنه لا توجد درجات امتياز لهم، أما بقية الكادر التعليمي فيمكنهم التسجيل من 18 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2024، وسيكون تسجيل المعلمين في يوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2024، والمعلمات في 22 فبراير 2024، بينما يكون التسجيل للخريجين في 28 فبراير 2024، وللخريجات في 5 مارس 2024.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

نوفر لكم الرابط الرسمي لتسجيل اختبار الرخصة المهنية، ويمكنكم الوصول إليه باتباع الخطوات التالية: